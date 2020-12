ECCO il meteo del fine settimana: MALTEMPO furioso. Due metri di neve su Alpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Purtroppo ci apprestiamo ad affrontare un altro fine settimana all’insegna del MALTEMPO. Ma non un MALTEMPO qualsiasi, sarà un’ondata di MALTEMPO davvero violenta perché incattivita dall’energia termica rilasciata dal Mediterraneo. L’affondo polare troverà terreno fertile, i contrasti termici che si creeranno approfondiranno un vortice ciclonico particolarmente cattivo. Stavolta, tra l’altro, si tratterà di un peggioramento diffuso: verranno coinvolte un po’ tutte le regioni d’Italia, anche se poi alcune aree dello stivale verranno colpite con più foga. Sarà un weekend di grandi precipitazioni Vi mostriamo la mappa degli accumuli attesi nei prossimi 5 giorni (oggi compreso), il modello è quello ad alta risoluzione che viene elaborato dal nostro centro di calcolo. Noterete voi stessi quanto siano ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Purtroppo ci apprestiamo ad affrontare un altroall’insegna del. Ma non unqualsiasi, sarà un’ondata didavvero violenta perché incattivita dall’energia termica rilasciata dal Mediterraneo. L’affondo polare troverà terreno fertile, i contrasti termici che si creeranno approfondiranno un vortice ciclonico particolarmente cattivo. Stavolta, tra l’altro, si tratterà di un peggioramento diffuso: verranno coinvolte un po’ tutte le regioni d’Italia, anche se poi alcune aree dello stivale verranno colpite con più foga. Sarà un weekend di grandi precipitazioni Vi mostriamo la mappa degli accumuli attesi nei prossimi 5 giorni (oggi compreso), il modello è quello ad alta risoluzione che viene elaborato dal nostro centro di calcolo. Noterete voi stessi quanto siano ...

