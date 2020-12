DIletta Leotta, dopo la doccia: accappatoio e sotto il nulla: assurda – FOTO (Di venerdì 4 dicembre 2020) DIletta Leotta cambia look e lo mostra ai fan su Instagram, nel giro di qualche ora la FOTO fa il giro del web…fenomenale Sono passate solo un paio di ore da quando la giornalista sportiva DIletta Leotta ha mostrato il suo cambio di look. Eppure in un batter d’occhio la sua FOTO ha fatto il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020)cambia look e lo mostra ai fan su Instagram, nel giro di qualche ora lafa il giro del web…fenomenale Sono passate solo un paio di ore da quando la giornalista sportivaha mostrato il suo cambio di look. Eppure in un batter d’occhio la suaha fatto il L'articolo proviene da YesLife.it.

I_AM_AM2301 : Viene da me Diletta Leotta. Mi chiede di portarla un weekend al mare. Lei non ha avanzato altre pretese specifiche.… - I_AM_AM2301 : @OTrisolino Viene da me Diletta Leotta. Mi chiede di portarla un weekend al mare. Lei non ha avanzato altre pretese… - ACannavina : @Cuore_Toro Da indagati a condannati passa la stessa differenza tra vedere Diletta Leotta in televisione e trombarla - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta: 'New look' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Diletta Leotta: 'New look' -