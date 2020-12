Conte, il Mes, la patrimoniale e lo psicodramma stellato. Parla Giacomoni (FI) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Verso la crisi di governo? A pochi giorni dal 9 dicembre, giorno del voto in Parlamento sulla riforma del Mes, ci sono, almeno sulla carta, non meno di 16 senatori grillini pronti a non votarla quella riforma che, giova sempre ricordarlo, non comporta l’automatica richiesta degli aiuti previsti dalla linea di credito pandemica, bensì solo l’accettazione del fatto che il Meccanismo di Stabilità tali prestiti può concederli, qualora richiesti. I numeri a Palazzo Madama, nel giorno in cui Beppe Grillo ha bollato il Mes come un inutile strumento, sono un po’ ballerini. Ma davvero Giuseppe Conte rischia di salire al Quirinale, o molto più semplicemente si sta usando lo spettro della crisi politica per rimettere il governo giallorosso in carreggiata? Formiche.net ha sentito in merito Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia, presidente ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) Verso la crisi di governo? A pochi giorni dal 9 dicembre, giorno del voto inmento sulla riforma del Mes, ci sono, almeno sulla carta, non meno di 16 senatori grillini pronti a non votarla quella riforma che, giova sempre ricordarlo, non comporta l’automatica richiesta degli aiuti previsti dalla linea di credito pandemica, bensì solo l’accettazione del fatto che il Meccanismo di Stabilità tali prestiti può concederli, qualora richiesti. I numeri a Palazzo Madama, nel giorno in cui Beppe Grillo ha bollato il Mes come un inutile strumento, sono un po’ ballerini. Ma davvero Giusepperischia di salire al Quirinale, o molto più semplicemente si sta usando lo spettro della crisi politica per rimettere il governo giallorosso in carreggiata? Formiche.net ha sentito in merito Sestino, deputato di Forza Italia, presidente ...

insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - borghi_claudio : L'ultima volta che si è parlato della riforma del MES in aula. Signor conte, CHE COSA NON CAPIVA??? Poi la riforma… - Rinaldi_euro : Mes, Berlusconi e Licia Ronzulli: 'Forza Italia non voterà a favore'. Ribaltone dopo le parole di Salvini, ora Cont… - Zampaglion : RT @pbecchi: La Mes è finita nel M5S e solo FI, non partecipando al voto, può salvare il governo. - GastoneSabba : RT @pbecchi: La Mes è finita nel M5S e solo FI, non partecipando al voto, può salvare il governo. -