Casellati | ' I bambini sono la nostra più grande ricchezza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - I“il nostro futuro, lapiù”. Così Maria Elisabetta Alberti, presidente del Senato della Repubblica, in un videomessaggio in occasione della presentazione del secondo osservatorio ‘Ora di futuro', il progetto educativo che coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia, promosso da Generali Country Italia insieme a The Human Safety Net e in partnership con tre onlus: Albero della vita, Missione Centro per la salute del bambino. ‘Ora di Futuro', afferma, “è un progetto di crescita, di vita, di speranza e di solidarietà che anche quest'anno ha saputo tradursi in preziose opportunità per ie le loro ...