Bale firma il suo 200° gol | Mourinho | «Non è ancora al top» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Josèha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Tottenham in Europa League contro il LASK. Josèha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Tottenham in Europa League contro il LASK. Queste le sue parole su Gareth. «Avete visto la partita. L’ho tolto…10/15 minuti prima della fine dalla partita per fargli risparmiare qualche energia. Ha giocato quasi tutta la partita con la qualità che ha in questo momento. Ha fatto molte cose positive ma è evidente che ci sonodei particolari nei quali può migliorare». Leggi su Calcionews24.com