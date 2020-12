Vaccino Moderna, programmata sperimentazione sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo gli adulti, i ragazzini e infine anche i bambini. Il candidato Vaccino contro il Covid, messo a punto dall’azienda Usa Moderna, verrà testato anche sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Secondo il New York Times il test clinico è stato già registrato sul sito clinicaltrials.gov, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immunizzati con due dosi mentre gli altri riceveranno un placebo. L’arruolamento per la sperimentazione, afferma il quotidiano, non è ancora iniziato. Al momento tra gli altri candidati vaccini in sviluppo solo Pfizer ha avviato un test su minorenni, anche in questo caso tra 12 e 17 anni, che è iniziato lo scorso settembre e il mese scorso sui più piccoli. Lo studio si dovrebbe completare entro la fine di giugno 2021. “Sappiamo che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo gli adulti, i ragazzini e infine anche i bambini. Il candidatocontro il Covid, messo a punto dall’azienda Usa, verrà testato anchetra i 12 e i 17. Secondo il New York Times il test clinico è stato già registrato sul sito clinicaltrials.gov, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immunizzati con due dosi mentre gli altri riceveranno un placebo. L’arruolamento per la, afferma il quotidiano, non è ancora iniziato. Al momento tra gli altri candidati vaccini in sviluppo solo Pfizer ha avviato un test su minorenni, anche in questo caso tra 12 e 17, che è iniziato lo scorso settembre e il mese scorso sui più piccoli. Lo studio si dovrebbe completare entro la fine di giugno 2021. “Sappiamo che i ...

RobertoBurioni : I dati definitivi del vaccino Moderna sono simili - ed egualmente entusiasmanti - rispetto a quelli Pfizer. In più… - sole24ore : Il via libera dell’#Ema al vaccino di Pfizer atteso entro il 29 dicembre, quello di #Moderna entro il 12 gennaio. S… - MedicalFactsIT : Coronavirus: conclusa la fase 3 anche per il vaccino Moderna. Risultati ogni oltre più rosea aspettativa… - Ocagiuliva4 : RT @ImolaOggi: Coronavirus: al via test #vaccino Moderna sugli adolescenti tra 12 e 17 anni - Tumsich : Così Moderna spiega il suo vaccino - Il Sole 24 ORE -