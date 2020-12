Una sala da biliardo col bagno chimico: qui è morto Maradona (Di giovedì 3 dicembre 2020) Degrado e solitudine nell'ultimo alloggio del Pibe de Oro. L'ex moglie Claudia Villafane: 'Una vergogna' Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) Degrado e solitudine nell'ultimo alloggio del Pibe de Oro. L'ex moglie Claudia Villafane: 'Una vergogna'

pfmajorino : #Salvini che dà consigli a #Sala su pandemia e c. è una comica. Taccia che è meglio. Il Capitone è il maggiore resp… - Popopozau : RT @jerryscottismo: Quattro arbitri, una sala video e danno un rigore così. Ho maturato l’idea che li scelgano ritardati di proposito https… - arthurhogws : tu la vuoi una compilation di ricordi della cooman che mi legge la mano mentre io cerco di leggere in santa pace de… - donnadimezzo : RT @fiordisale: A me spiace soltanto che in nessuno degli uffici con personale PA infetto sia capitata (per caso o per lavoro) gente come S… - fiordisale : A me spiace soltanto che in nessuno degli uffici con personale PA infetto sia capitata (per caso o per lavoro) gent… -

Ultime Notizie dalla rete : Una sala Rissa in una sala slot a Mondovì, assolto - La Guida LaGuida.it Alluvione Sardegna:liberata da fango piazza principale Bitti

(ANSA) – NUORO, 03 DIC – Piazza Giorgio Asproni, il salotto buono di Bitti, cancellato dal fango e dai detriti dopo l’alluvione del 28 novembre, torna a splendere e diventa il simbolo della rinascita ...

Ragazzino scompare da casa dopo una lite

LUCCA: Il minore era scomparso da Livorno e i genitori avevano dato l'allarme subito. E' stato rintracciato dalla polizia mentre vagava sulle Mura di Lucca ...

(ANSA) – NUORO, 03 DIC – Piazza Giorgio Asproni, il salotto buono di Bitti, cancellato dal fango e dai detriti dopo l’alluvione del 28 novembre, torna a splendere e diventa il simbolo della rinascita ...LUCCA: Il minore era scomparso da Livorno e i genitori avevano dato l'allarme subito. E' stato rintracciato dalla polizia mentre vagava sulle Mura di Lucca ...