Stephanie Frappart ha arbitrato talmente bene che prenderà immediatamente il posto di Giacomelli (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : Orgogliosi di aver ospitato all'Allianz Stadium la 'prima' in #UCL dell'arbitro Stéphanie Frappart! ?? #JuveDynamo - caterinabalivo : Stasera Stephanie #Frappart arbitrerà #JuveDinamo e sarà la prima donna a farlo in una partita di #Champions maschi… - forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - gianmarco__p : RT @juventusfc: Orgogliosi di aver ospitato all'Allianz Stadium la 'prima' in #UCL dell'arbitro Stéphanie Frappart! ?? #JuveDynamo https://t… - Fiorello1969 : RT @juventusfc: Orgogliosi di aver ospitato all'Allianz Stadium la 'prima' in #UCL dell'arbitro Stéphanie Frappart! ?? #JuveDynamo https://t… -