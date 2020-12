Picchia i genitori che non gli danno la carta del reddito di cittadinanza | arrestato

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Prisco (Ce) – Ha malmenato violentemente iche si erano rifiutati di consegnargli laelettronica deldi. Protagonista un 34enne di San Prisco (Caserta), che è statoe condotto in carcere dalla Polizia di Stato per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, avendo l’uomo aggredito con calci e pugni gli agenti intervenuti. L’operazione è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che sono intervenuti nell’abitazione dove il 34enne convive con la madre e il padre. Sono stati questi ultimi a chiamare gli agenti, denunciando al loro arrivo di essere statiti dal figlio, e raccontando le violenze quotidiane ...

Ultime Notizie dalla rete : Picchia genitori

