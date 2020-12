Meteo, ancora maltempo: piogge e neve a bassa quota (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante questo giovedì il Meteo non subirà ulteriori cambiamenti, con il maltempo ancora protagonista, tra piogge e neve anche in pianura. Il Meteo non riserverà cambiamenti per le giornate di giovedì e venerdì, infatti stando alle previsioni avremo ancora un clima prettamente invernale con le piogge e la neve che continueranno a farla da protagonista. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante questo giovedì ilnon subirà ulteriori cambiamenti, con ilprotagonista, traanche in pianura. Ilnon riserverà cambiamenti per le giornate di giovedì e venerdì, infatti stando alle previsioni avremoun clima prettamente invernale con lee lache continueranno a farla da protagonista. L'articolo proviene da Inews.it.

