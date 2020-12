Ivanka Trump interrogata dalla Procura di Washington su indagine Inauguration Day (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ivanka Trump è stata chiamata a deporre davanti al tribunale di Washington nell’ambito di un’inchiesta secondo la quale il Comitato di inaugurazione del presidente Donald Trump nel 2017 avrebbe usato impropriamente i fondi dei donatori. Lo rivela una nuova carta depositata in tribunale. Il documento, riportato per la prima volta dalla Cnn, rileva che Ivanka Trump, la figlia maggiore del presidente e consigliere senior della Casa Bianca, è stata sentita dall’ufficio del Procuratore generale della capitale Usa. L’accusa è di un presunto spreco di fondi dell’organizzazione no profit. Il comitato avrebbe impiegato più di 1 milione di dollari in pagamenti impropri, anche al Trump Hotel di Washington, durante la settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)è stata chiamata a deporre davanti al tribunale dinell’ambito di un’inchiesta secondo la quale il Comitato di inaugurazione del presidente Donaldnel 2017 avrebbe usato impropriamente i fondi dei donatori. Lo rivela una nuova carta depositata in tribunale. Il documento, riportato per la prima voltaCnn, rileva che, la figlia maggiore del presidente e consigliere senior della Casa Bianca, è stata sentita dall’ufficio deltore generale della capitale Usa. L’accusa è di un presunto spreco di fondi dell’organizzazione no profit. Il comitato avrebbe impiegato più di 1 milione di dollari in pagamenti impropri, anche alHotel di, durante la settimana ...

Ivanka ascoltata su Inauguration Day

