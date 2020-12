Irina Shayk a spasso con la figlia con la testa tra le nuvole

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Le passeggiate in giro per New York dicon laLea De Seine sono un appuntamento fisso per i paparazzi. I fotografi si appostano per carpire ogni attimo delle sue uscite pomeridiane con la bimba e lei non li delude mai, sfoggiando look che non passano inosservati. Da regina delle passerelle qual è, ha saputo trasformare le strade della Grande Mela nel suo set preferito, nel quale mostrare le sue mise sempre azzeccate, mano nella mano con sua. Con il mondo della moda che ha tirato il freno a causa della pandemia,ha molto tempo a disposizione da dedicare alla piccola Lea De Seine. Giretti al parco e sessioni di shopping sono all’ordine del giorno per mamma e, e non mancheranno certo le visite a Bradley Cooper, il papà della ...