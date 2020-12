Il pesce tropicale più vecchio del mondo ha 81 anni: “È sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e ha visto i Beatles conquistare il mondo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “È sopravvissuto alla Grande Depressione e alla Seconda Guerra Mondiale. Ha visto i Beatles conquistare il mondo ed è stato raccolto in un sondaggio sulla pesca dopo che i Nirvana sono andati e venuti”. Con queste parole il dottor Brett Taylor, biologo ittico dell’Australian Institute of Marine Science, ha annunciato la scoperta del pesce tropicale più vecchio del mondo. Si tratta di uno snapper di mezzanotte di 81 anni, catturato nel 2016 al largo delle coste dell’Australia occidentale, a circa 185 miglia a ovest della città di Broome, come riferisce il Guardian. Per tutti questi anni il pesce è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “ÈGrande Depressione e. Hailed è stato raccolto in un sondaggio sulla pesca dopo che i Nirvana sono andati e venuti”. Con queste parole il dottor Brett Taylor, biologo ittico dell’Australian Institute of Marine Science, ha annunciato la scoperta delpiùdel. Si tratta di uno snapper di mezzanotte di 81, catturato nel 2016 al largo delle coste dell’Australia occidentale, a circa 185 miglia a ovest della città di Broome, come riferisce il Guardian. Per tutti questiilè stato ...

FortniteNewsTG : New post in Fortnite News | Chapter 2: #Creative Tutti i nomi in codice delle LTM della creativa: Bambola Moda P… -