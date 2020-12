Il moralismo americano sulle transizioni di genere è una parodia involontaria

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia di Elliot Page l’ho avuta da un amico. Un amico che ha un lavoro serio, non passa come me il tempo a occuparsi di fantasie lessicali del postmoderno, e quindi martedì pomeriggio mi ha scritto: «Dice Elliot Page che i suoi pronomi sono he/they: ma quindi è sia maschio sia gender fluid?». Il mio amico è una persona garbata, e ci tiene a non ferire i sentimenti di nessuno, ma vorrebbe riuscire a capire la logica. Se facessi il nome del mio amico, i neomaccartisti lo lapiderebbero: chiedere non è lecito. Se il mio amico non fosse una persona garbata, avrebbe potuto compiere il crimine denominato deadnaming. Che, nel lessico di queste amene postmodernità, sta per: chiamare qualcuno che ha compiuto una transizione sessuale col nome del sé morto. Cioè: Ellen Page. In nessun articolotroverete che Elliot era Ellen, giacché la norma è comportarsi come se ...