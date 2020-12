Grave lutto per Ignazio Moser | un’altra vittima del Covid “Sarai sempre con noi”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Terribileper, la sua famosa famiglia e per il mondo del ciclismo. Lo scorso 2 dicembre è venuta a mancare una persona davvero cara al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Stiamo parlando dell’amatissimo e conosciuto zio Aldo. Il simbolo famigliare è scomparso a causa della malattia che sta affliggendo da svariati mesi il mondo intero, il. Aldoera ricoverato da tempo presso l’ospedale di Trento perché affetto dal coronavirus. Era nato il 7 febbraio 1934 ed è stato il capostipite di una famiglia d’importanti ciclisti: dopo di lui si sono susseguiti sui pedali della bici i fratelli Enzo, Diego e il celeberrimo Francesco. Poi anche gli adorati nipoti Moreno ed. Ora se ne è andato tristemente all’età di ...

