Giuseppe Conte, il "pacco dono" del Dpcm Natale: "Rabbia sociale", la profezia della leghista Baldassarre (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Non è più vero". Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega, punta il dito contro Giuseppe Conte. "La vita pubblica e privata ormai la decide il governo giallorosso. Il premier Conte, come al solito, tutto da solo a reti unificate, ha ribadito tutto il già noto vademecum per le prossime feste. Il suo Dpcm pacco-dono, tra le tante ricette, confisca gli italiani e impedisce anche la minima riunione familiare. Ad esempio, col divieto di spostarsi tra comuni, oltre a bloccare ogni incontro privato, crea differenze insopportabili tra chi vive in grossi centri e chi in piccoli centri, e svuota di fatto il Natale, la più importante festa della cristianità e ...

