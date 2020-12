Giornata internazionale della Disabilità Battaglia M5S per l’inclusione Parla D’Arrando | “Mozione nei Comuni contro le barriere architettoniche”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “C’è ancora molto da fare” ma il Movimento 5 Stelle è a lavoro perché “considera da sempre prioritarie le tematiche inerenti alla”. A dirlo è Celeste, componente del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera. Sembra che ci si ricordi del tema delle persone diversamente abili solo il 3 dicembre nel corsodelle Persone con”, istituita il 14 ottobre del 1992 con una risoluzione delle Nazioni Unite. Come mai questo argomento occupa così poco spazio nell’agenda politica? “Il MoVimento 5 Stelle considera da sempre prioritarie le tematiche inerenti alla. Abbiamo istituito il Fondo per lae la non autosufficienza, rifinanziato fondi già esistenti, ...