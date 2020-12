GF Vip | bufera su Rosalinda per un brutto scivolone

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Cannavò è molto attenta alle parole che usa ed è una delle ragazze più educate della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice di Furore per adesso aveva fatto un soloin occasione dell’outing fatto a Massimiliano Morra. Lo scorso 2 ottobre la ragazza ha rivelato a Dayane Mello e Matilde Brandi che il suo collega era omosessuale. Da quel momento la bella siciliana ha sempre usato con cura le parole, a parte ieri, quando a letto con Selvaggia ha detto: “Cioè, ma basta, non c’ho bisogno di nessuno. Sta cosa che sembro handicappata, basta“. La Roma ha subito ripreso l’amica: “No non dire ste cose. Amore non ripetere“. Io ho letto che forseverrà squalificato per avere detto “non sono mica handicappata” è vero? #GFVIP — ivanka (@IvankaMartina) December 3, 2020 In realtà anche Selvaggia Roma ha fatto un passo ...