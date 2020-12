GELO dalla Russia, ecco quando e perché: aggiornamento (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo Dicembre arriverà pure il GELO da Est, quello vero Il trend meteo climatico che stiamo per descrivere, in quanto trend, andrà valutato cammin facendo. In questo momento stiamo vivendo un periodo estremamente dinamico e il fronte polare continuerà a dominare la scena almeno sino a metà dicembre. Potrebbe spingere le proprie influenze anche nella terza settimana mensile, condizionando le festività natalizie. Ma per quanto riguarda la seconda metà di dicembre l’evoluzione potrebbe prendere una piega differente. Aria gelida dalla Russia, o meglio, dalla Siberia, potrebbe affacciarsi sul comparto orientale europeo e se ciò accadesse andrebbero monitorati con molta attenzione i possibili risvolti sulle nostre regioni. Al momento l’ipotesi che ci sentiamo di sposare è la seguente: Alta Pressione che potrebbe ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Meteo Dicembre arriverà pure ilda Est, quello vero Il trend meteo climatico che stiamo per descrivere, in quanto trend, andrà valutato cammin facendo. In questo momento stiamo vivendo un periodo estremamente dinamico e il fronte polare continuerà a dominare la scena almeno sino a metà dicembre. Potrebbe spingere le proprie influenze anche nella terza settimana mensile, condizionando le festività natalizie. Ma per quanto riguarda la seconda metà di dicembre l’evoluzione potrebbe prendere una piega differente. Aria gelida, o meglio,Siberia, potrebbe affacciarsi sul comparto orientale europeo e se ciò accadesse andrebbero monitorati con molta attenzione i possibili risvolti sulle nostre regioni. Al momento l’ipotesi che ci sentiamo di sposare è la seguente: Alta Pressione che potrebbe ...

Raikkonen "gela" i nuovi arrivati: "Non so chi siano"

Il pilota dell'Alfa Romeo è stato sincero in conferenza stampa nell'affermare di non sapere chi siano i nuovi volti di questo weekend e con quale team correranno, ma ha voluto dare il benvenuto in F1 ...

