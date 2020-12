Franco Giraldi morto, addio al regista che si fece chiamare Frank Garfield per girare i western (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se n’è andato Franco Giraldi. Aveva 89 anni. Era ospite di una casa di riposo per anziani ed ufficialmente è deceduto in seguito alle complicazioni per Covid-19. regista gentile, uomo di grande cultura, esordiente dietro la macchina da presa e subito al successo casuale grazie agli western, intellettuale triestino impregnato di quel magma culturale e storico tra Carso e Istria come gli amici, e in parte colleghi, Tullio Kezich, Claudio Magris, Callisto Cosulich. Fu proprio quest’ultimo sul finire degli anni ’40, quando Giraldi era ancora un liceale, a cedergli la direzione di un sofisticato circolo di cinema di Trieste. Sempre Cosulich lo aiutò quando Giraldi si trasferì a Roma a 21 anni nel conoscere l’ambiente della critica cinematografica, del giornalismo e infine della produzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se n’è andato. Aveva 89 anni. Era ospite di una casa di riposo per anziani ed ufficialmente è deceduto in seguito alle complicazioni per Covid-19.gentile, uomo di grande cultura, esordiente dietro la macchina da presa e subito al successo casuale grazie agli, intellettuale triestino impregnato di quel magma culturale e storico tra Carso e Istria come gli amici, e in parte colleghi, Tullio Kezich, Claudio Magris, Callisto Cosulich. Fu proprio quest’ultimo sul finire degli anni ’40, quandoera ancora un liceale, a cedergli la direzione di un sofisticato circolo di cinema di Trieste. Sempre Cosulich lo aiutò quandosi trasferì a Roma a 21 anni nel conoscere l’ambiente della critica cinematografica, del giornalismo e infine della produzione ...

