Dpcm Natale | vietati spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il decreto sarà in vigore da venerdì 4Da venerdì 4sarà in vigore il Nuovo, forse il più atteso, quello relativo al periodo di. Il Governo, come anticipato in queste settimane ha scelto la linea più dura. In primis sarannotutti i tipi di spostamento dal 21al 6, anche tra regioni gialle con la possibilità di rientrare sempre al proprio luogo di residenza, domicilio o abitazione e per motivi di lavoro, salute o necessità.glianche il 25 e 26e l’1: proibito spostarsi fuori dal proprio comune salvo sempre le solite motivazioni. Nessuna deroga nemmeno per le seconde case fuori dalla propria regione per il ...