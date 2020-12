Dpcm Natale | rimangono chiusi cinema | teatri | mostre e musei

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale

Passa la linea dura sul dpcm Natale, che dovrebbe entrare in vigore domani. Un provvedimento approvato nella notte dal Consiglio dei ministri cui manca solo la firma: prima, in giornata, il confronto ...Con Italo Treno ad oggi non è possibile prenotare biglietti per Natale, Santo Stefano, Capodanno C'è però una novità: arrivano le offerte Italox2 e x4.