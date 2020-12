Disabilità | Mattarella | “L’isolamento per Covid è un dramma | pensare a minori e anziani”

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – “Le dolorose restrizioni nella mobilita’ e nei contatti sociali” dovute al Covid “diventano un impedimento assai piu’ grave per persone che si trovano gia’ a convivere con difficolta’ di movimento o di relazione“. È un passaggio del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pubblicato sul sito del Quirinale, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilita’.