Diabete | da Lilly e Ypsomed il microinfusore di insulina

Diabete: Lilly e Ypsomed collaboreranno allo sviluppo di un sistema automatizzato per la somministrazione di insulina con un microinfusore Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) e Ypsomed (SWX: YPSN) ha ...

Diabete, ecco la campagna "Light down challenge" contro l'ipoglicemia

ROMA - Un web talk per spiegare l'impatto dell'ipoglicemia sui pazienti affetti da diabete e presentare una campagna informativa, #Light Down Challenge, per informare diabetici, caregiver e familiari ...