Cosa c'è nel futuro della Libia. Gli appunti di Maiteeg a MED2020 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il punto sull'attuale situazione libica l'ha tracciato ieri l'altro io vice premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeg, durante la conferenza MED2020 organizzata dall'Ispi. L'obiettivo è lavorare per arrivare a un bilancio statale e un tasso di cambio comune con l'Est del paese, ha spiegato il misuratino, tra i leader in corsa per diventare primo ministro. L'incarico secondo fonti diplomatiche che commentano discretamente con Formiche.net sarebbe "un ottimo compromesso tra le varie anime del Paese", e permetterebbe di andare avanti — con un rinnovamento istituzionale — e traghettare la Libia verso le elezioni nazionali che l'Onu ha convocato per dicembre 2021. Maiteeg è stato il dealer che ha mediato con il ribelle dell'Est, Khalifa Haftar, per permettere il riavvio delle produzioni petrolifere: a ...

