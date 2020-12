Brexit, possibile veto della Francia se Barnier non condivide testo con ambasciatori UE (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante i passi avanti nei negoziati e il dialogo costante tra Michel Barnier e David Frost, i capi negoziatori rispettivamente di Unione Europea e Regno Unito, la Francia e altri Paesi europei potrebbero mettere il veto sugli accordi sulla Brexit, se questi non saranno soddisfacenti. L’insoddisfazione della Francia, appoggiata da Belgio, Paesi Bassi e Danimarca, nasce dal fatto che Barnier ha respinto una richiesta degli ambasciatori di vedere le parti chiave del testo prima che sia finito, con alcuni ambasciatori che pensano si stia accontentando eccessivamente il Regno Unito e che avranno troppo poco tempo per esaminare qualsiasi accordo nei dettagli, secondo quanto riporta Bloomberg. Una volta ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante i passi avanti nei negoziati e il dialogo costante tra Michele David Frost, i capi negoziatori rispettivamente di Unione Europea e Regno Unito, lae altri Paesi europei potrebbero mettere ilsugli accordi sulla, se questi non saranno soddisfacenti. L’insoddisfazione, appoggiata da Belgio, Paesi Bassi e Danimarca, nasce dal fatto cheha respinto una richiesta deglidi vedere le parti chiave delprima che sia finito, con alcuniche pensano si stia accontentando eccessivamente il Regno Unito e che avranno troppo poco tempo per esaminare qualsiasi accordo nei dettagli, secondo quanto riporta Bloomberg. Una volta ...

