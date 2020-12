Ultime trattative su Dpcm | bozza a Regioni e poi firma

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Divieto di spostamento tra, salvo alcune eccezioni, alberghi aperti, ma solo con cena in camera, coprifuoco alle 22 e nessuno spostamento tra comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e il primo gennaio. Sono questi i capisaldi su cui sembra raggiunto l'accordo nel governo per i provvedimenti contro il coronavirus durante le festività.In serata si riunisce il Consiglio dei ministri che dovrebbe approvare il decreto necessario a vietare i passaggi tra le, anche se gialle. Poche le eccezioni previste: oltre alle questioni di salute e di lavoro sarà possibile raggiungere solo i parenti stretti. Nel corso della seduta, però, si discuterà anche delche resterà in vigore 50 giorni, più a lungo dei soliti 30 giorni, in modo da arrivare almeno a metà gennaio e che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà domani, ...

