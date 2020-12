Stanco dei giocatori e sfiduciato dal gruppo | Zidane-Real | è rottura totale

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Due sconfitte consecutive, una in Liga e una in Champions League. In campionato la vetta dista sei punti, mentre nel girone della massima competizione continentale, la qualificazione passerà solamente dalla tagliola dell'ultimo incontro. Incredibilmente ilMadrid è in crisi nera su ogni fronte. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i Blancos sarebbero allo sbaraglio e ci sarebbe un uomo sempre più solo: Zinedine.SFIDUCIASempre il quotidiano dipinge una situazione clamorosa. Il tecnico francese, infatti, sarebbe stato ormaidal. A sua volta, "Zizou" sarebbeanche di molti atteggiamenti dei suoi, su tutti Tony Kroos e Marcelo. Ma nel suo mirino sarebbero finiti anche altri. Isco lo starebbe ...