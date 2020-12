“Sono trans” l’annuncio che scuote Hollywood: il coming out della nota attrice (Di mercoledì 2 dicembre 2020) quL’attrice di fama mondiale e star di Juno ha annunciato di essere transgender attraverso una lunga lettera su Twitter. Ecco le sue sentitissime parole Fonte foto: Getty Images“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot“, inizia così la lettera di colui che prima era noto come Ellen Page. L’attrice canadese, divenuta famosa per essere stata la protagonista di Juno e The Umbrella Academy, ha fatto coming out ed ha annunciato di essere transgender. È il secondo coming out dell’attore: nel 2014, Page aveva rivelato di essere lesbica. Con il passare del tempo è maturata la consapevolezza di sé e il percorso di identificazione si è evoluto, non sentendosi più una donna lesbica, ma un uomo transgender. Riviviamo il suo cambiamento e la sua ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) quL’di fama mondiale e star di Juno ha annunciato di essere transgender attraverso una lunga lettera su Twitter. Ecco le sue sentitissime parole Fonte foto: Getty Images“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot“, inizia così la lettera di colui che prima era noto come Ellen Page. L’canadese, divenuta famosa per essere stata la protagonista di Juno e The Umbrella Academy, ha fattoout ed ha annunciato di essere transgender. È il secondoout dell’attore: nel 2014, Page aveva rivelato di essere lesbica. Con il passare del tempo è maturata la consapevolezza di sé e il percorso di identificazione si è evoluto, non sentendosi più una donna lesbica, ma un uomo transgender. Riviviamo il suo cambiamento e la sua ...

