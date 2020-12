Nuovo Dpcm Natale, Speranza: "Vaccino gratis per tutti e divieto spostamenti" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) cominciato di buon'ora, nell'aula del Senato , l'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza sulle misure per l'emergenza Covid. Come ha anticipato, Speranza illustra le misure del prossimo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) cominciato di buon'ora, nell'aula del Senato , l'intervento del ministro della Salute, Robertosulle misure per l'emergenza Covid. Come ha anticipato,illustra le misure del prossimo ...

Era prevedibile che passasse, come si dice in questi casi, la linea dura. Il Dpcm che il governo varerà domani blocca la mobilità fra una regione e un’altra dal 21 dicembre al 7 gennaio: vietato veni ...

Boom di prenotazioni per effettuare test in vista del Natale

I medici iniziano a consigliare di effettuare un tampone prima del cenone di Natale e del Veglione di Capodanno. Uno di questi è stato Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano, che ha spiegato che ...

