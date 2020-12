Messe online, didattica a distanza e auto-quarantena. Le nuove linee guida dell’Europa per il Natale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In attesa del nuovo Dpcm del Governo in cui verranno definite le nuove restrizioni per il periodo natalizio, l’Unione europea ha ufficializzato quali saranno le linee guida per il Natale. Sono regole non vincolanti ma tutti gli Stati europei sono chiamati a tenerne conto. Non ci sono grandi sorprese rispetto a quanto era stato anticipato qualche giorno fa. Per citare un esempio che ha dominato il dibattito pubblico nelle ultime settimane, il testo della Commissione non parla esplicitamente dello sci, anche se la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, ha specificato che «in generale sul turismo invernale» i principi da seguire «sono sempre gli stessi: fintanto che non c’è vaccino efficace e sicuro gli Stati devono ancora sforzarsi per mitigare la pandemia». Le parole chiave dunque sono sicurezza e vigilanza, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In attesa del nuovo Dpcm del Governo in cui verranno definite lerestrizioni per il periodo natalizio, l’Unione europea ha ufficializzato quali saranno leper il. Sono regole non vincolanti ma tutti gli Stati europei sono chiamati a tenerne conto. Non ci sono grandi sorprese rispetto a quanto era stato anticipato qualche giorno fa. Per citare un esempio che ha dominato il dibattito pubblico nelle ultime settimane, il testo della Commissione non parla esplicitamente dello sci, anche se la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, ha specificato che «in generale sul turismo invernale» i principi da seguire «sono sempre gli stessi: fintanto che non c’è vaccino efficace e sicuro gli Stati devono ancora sforzarsi per mitigare la pandemia». Le parole chiave dunque sono sicurezza e vigilanza, ...

