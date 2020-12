Linea dura sul Dpcm di Natale | il governo “blinda” i Comuni Verso la chiusura la sera di Capodanno anche per i ristoranti degli alberghi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Spostamenti consentiti dal 21 dicembre solo per fare ritorno al luogo di residenza. Aalle 18per i. Ae nell’ultimo giorno dell’anno, divieto di uscire dal proprio Comune. Sono queste le ultimissime indiscrezioni sulle misure che ilmetterà in campo con il nuovo, in vigore dal 4 dicembre. Indiscrezioni che sono emerse dalla riunione, terminata nella notte, tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza e il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia. Ilha definito l’ossatura di massima del provvedimento, in vista dell’informativa del ministro Roberto Speranza alle Camere e di un nuovo confronto con le ...