Il cineoperatore al piccolo Diego | “Niño | palleggia” e la pellicola finì prima che il pallone toccasse terra

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), Dieguito, pibe, estro e perdizione, nato povero e smarrito nella ricchezza, ribelle e vinto, vincitore e perseguitato, il più grande talento del calcio e il più grande autolesionista del mondo. Ti abbiamo ammirato sull’erba dei ghirigori colfatato, con te abbiamo vinto, ma ti abbiamo amato soprattutto per la tua vita disperata, felice e disperata come sa essere Napoli, perseguitata e invidiata, però mai domata, viva, allegra, ribelle. Tu eri Napoli, ribellandoti a tutte le ingiurie che pativamo. E Napoli era te, dannata e felice. Qui hai vissuto la tua vera vita. Qui sei diventato Maradona, lo splendore di un piede mancino e la miseria di un vizioso senza scampo, il calciatore più forte del mondo e l’uomo più debole della, il ragazzo che toccò il settimo cielo enel nono cerchio dell’inferno ...

Sei nato di domenica, non poteva essere altrimenti. Ti abbiamo amato soprattutto per la tua vita disperata, felice e disperata come Napoli ...