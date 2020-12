"Guai a Dio". Sallusti bombarda Conte, la Lorenzin sgrana gli occhi. Il governo ci entra in casa? "Lo impedirò con tutte le mie forze" | Video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Guai a Dio". Alessandro Sallusti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, tradisce la sua solita pacatezza e si scaglia, durissimo, contro Giuseppe Conte. In quei minuti, a Palazzo Chigi, il premier sta mettendo a punto con i ministri e i capidelegazione il nuovo Dpcm Natale che prevederà il divieto di spostamenti tra regioni, coprifuoco alle 22 e la "raccomandazione" di non organizzare pranzi e cene di famiglia con più di 6 persone. "Seguirò tutte le disposizioni del governo - mette subito in chiaro il direttore del Giornale -, ma voglio impedire con tutte le mie forze al governo e a chiunque di entrare a casa mia". L'ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, oggi del Pd, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "a Dio". Alessandro, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, tradisce la sua solita pacatezza e si scaglia, durissimo, contro Giuseppe. In quei minuti, a Palazzo Chigi, il premier sta mettendo a punto con i ministri e i capidelegazione il nuovo Dpcm Natale che prevederà il divieto di spostamenti tra regioni, coprifuoco alle 22 e la "raccomandazione" di non organizzare pranzi e cene di famiglia con più di 6 persone. "Seguiròle disposizioni del- mette subito in chiaro il direttore del Giornale -, ma voglio impedire conle mieale a chiunque dire amia". L'ex ministra della Salute Beatrice, oggi del Pd, ...

