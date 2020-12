Francis Ford Coppola su Il Padrino - Parte III: "Le critiche rivolte a mia figlia erano destinate a me" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Francis Ford Coppola e sua figlia Sofia Coppola sono intervenuti sulle numerose critiche rivolte all'epoca a Il Padrino - Parte III: per il regista 'le pallottole rivolte a mia figlia erano destinate a me'. Una delle novità de Il Padrino - Parte III risiede nella presenza di Sofia Coppola, terzogenita del celebre regista Francis Ford Coppola. In occasione di un'intervista al The New York Times, Sofia si è soffermata su quell'esperienza e ha affermato che le numerose critiche ricevute non hanno abbattuto il suo spirito. Ne Il Padrino - ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)e suaSofiasono intervenuti sulle numeroseall'epoca a IlIII: per il regista 'le pallottolea miaa me'. Una delle novità de IlIII risiede nella presenza di Sofia, terzogenita del celebre regista. In occasione di un'intervista al The New York Times, Sofia si è soffermata su quell'esperienza e ha affermato che le numerosericevute non hanno abbattuto il suo spirito. Ne Il- ...

