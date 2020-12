Digitalizzazione PA, Pisano: “Segnali incoraggianti. Ci sarà seconda fase voucher” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il processo di Digitalizzazione della PA evidenzia numeri “incoraggianti” anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Lo ha detto il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, in occasione dell’evento di presentazione dell’iniziativa “Operazione Risorgimento Digitale”. Gli Spid – ha spiegato – sono passati da 4 milioni a più di 13 milioni e sono usati in più di 5mila uffici pubblici, ma c’è ancora lavoro da fare perché le PA sono circa 23mila. Durante la pandemia 7,8 milioni di italiani hanno usato i servizi digitali della PA, ma occorre semplificarli – ha aggiunto – perché “se sono semplici i cittadini li utilizzano”. La Ministra ha poi anticipato che il piano voucher avrà una seconda fase più estesa: il bonus per la connettività oggi riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il processo didella PA evidenzia numeri “” anche se c’è ancora molto lavoro da fare. Lo ha detto il ministro dell’Innovazione, Paola, in occasione dell’evento di presentazione dell’iniziativa “Operazione Risorgimento Digitale”. Gli Spid – ha spiegato – sono passati da 4 milioni a più di 13 milioni e sono usati in più di 5mila uffici pubblici, ma c’è ancora lavoro da fare perché le PA sono circa 23mila. Durante la pandemia 7,8 milioni di italiani hanno usato i servizi digitali della PA, ma occorre semplificarli – ha aggiunto – perché “se sono semplici i cittadini li utilizzano”. La Ministra ha poi anticipato che il piano voucher avrà unapiù estesa: il bonus per la connettività oggi riservato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro ...

