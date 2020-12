Tu Si Que Vales, finale truccata? Striscia La Notizia apre il caso (Di martedì 1 dicembre 2020) Ficarra e Picone hanno dunque detto addio a Striscia La Notizia con una puntata speciale, all’insegna dei saluti e della malinconia: non per questo lo show ha però rinunciato alla sua vena più polemica e dissacrante, come sta imparando in queste ore il cast di Tu Si Que Vales. Il gioco della prima serata Mediaset si era infatti concluso da poche ore con la vittoria del mago Andrea Paris, quando lo show-collega di Canale 5 ha rimesso in discussione il risultato finale della gara. Addirittura, il tg di Antonio Ricci ha avanzato l’ipotesi che la vittoria portata a casa dall’illusionista potrebbe non essere del tutto legittima. L’illusionista Andrea Paris trionfa a Tu Si Que Vales: ma secondo Striscia La Notizia i trucchi del prestigiatore non sarebbero riusciti Nel suo ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) Ficarra e Picone hanno dunque detto addio aLacon una puntata speciale, all’insegna dei saluti e della malinconia: non per questo lo show ha però rinunciato alla sua vena più polemica e dissacrante, come sta imparando in queste ore il cast di Tu Si Que. Il gioco della prima serata Mediaset si era infatti concluso da poche ore con la vittoria del mago Andrea Paris, quando lo show-collega di Canale 5 ha rimesso in discussione il risultatodella gara. Addirittura, il tg di Antonio Ricci ha avanzato l’ipotesi che la vittoria portata a casa dall’illusionista potrebbe non essere del tutto legittima. L’illusionista Andrea Paris trionfa a Tu Si Que: ma secondoLai trucchi del prestigiatore non sarebbero riusciti Nel suo ...

