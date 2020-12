Triathlon | rilasciati i calendari della World Cup 2021 e degli eventi internazionali di paratriathlon

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020)ha rilasciato iCupdi paradel prossimo anno (Mondiali,Series eCup): in entrambi i casi ulterioripotranno essere aggiunti nei prossimi mesi. Per quanto concerne laCup, spariscono per iltappe storiche come quelle di Mooloolaba (Australia), New Plymouth (Nuova Zelanda) e Madrid (Spagna) a causaeffetti dell’emergenza sanitaria. La tappa diCup ePara Cup di Miyazaki posticipata nel 2020 verrà recuperata nel, e così la città ...