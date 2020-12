Tragedia all’alba sull’A14 | 56enne pugliese si toglie la vita lanciandosi nel vuoto da un ponte

Leggi su baritalianews

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle prime ore di oggi lungo la A14 si è consumata un’immane, l’ennesima in questo periodo difficilissimo. Un uomo di 56 anni originario della provincia di Foggia, ha percorso un lungo tratto dell’autostrada per poi fermarsi con la sua auto nei pressi delSalinello, a Tortoreto in Abruzzo. L’uomo, senza pensarci un attimo, ha scavalcato la recinzione dele si è lanciato nel. Sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.