Sandra Milo si spoglia e regala una cover sensuale… a 87 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) Coperta solo da un lenzuolo bianco e a gambe aperte su un letto Sandra Milo, 87 anni, posa come una modella sulla cover del magazine “Flewid”. In forma smagliante e sensuale come non mai l’attrice, protagonista di tanti film e musa di Federico Fellini, è la testimonial del fascino senza età contro ogni tipo di stereotipo di bellezza per una delle quattro copertine della rivista dal titolo “Survivor Rapshody”. Il bellissimo scatto è della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà e ha già ricevuto una pioggia di commenti positivi e complimenti sui social, dove la stessa Milo l’ha condiviso. “Stellare”, scrive Valeria Marini, “Meraviglia” le fa eco Giucas Casella, “Stupenda” commenta Fanny Cadeo. La Milo è stata scelta, come ha dichiarato Emi Marchionni, direttrice di “Flewid” proprio per la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 dicembre 2020) Coperta solo da un lenzuolo bianco e a gambe aperte su un letto, 87, posa come una modella sulladel magazine “Flewid”. In forma smagliante e sensuale come non mai l’attrice, protagonista di tanti film e musa di Federico Fellini, è la testimonial del fascino senza età contro ogni tipo di stereotipo di bellezza per una delle quattro copertine della rivista dal titolo “Survivor Rapshody”. Il bellissimo scatto è della fotografa Chiara Meierhofer Muscarà e ha già ricevuto una pioggia di commenti positivi e complimenti sui social, dove la stessal’ha condiviso. “Stellare”, scrive Valeria Marini, “Meraviglia” le fa eco Giucas Casella, “Stupenda” commenta Fanny Cadeo. Laè stata scelta, come ha dichiarato Emi Marchionni, direttrice di “Flewid” proprio per la ...

