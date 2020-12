Roma, maxi-operazione dei carabinieri: 28 arresti per droga. A capo del ‘cartello’ Senese e Diabolik (Di martedì 1 dicembre 2020) Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone, 24 in carcere e 4 agli arresti, tra Lazio, Veneto e Campania. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Il sodalizio criminale, capeggiato dal boss Michele Senese, operava nella Capitale come un vero e proprio cartello che condizionava e controllava “il lavoro” di altri gruppi criminali, tra cui quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultrà ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Alle prime luci dell’alba idel Comando provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone, 24 in carcere e 4 agli, tra Lazio, Veneto e Campania. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso. Il sodalizio criminale, capeggiato dal boss Michele, operava nella Capitale come un vero e proprio cartello che condizionava e controllava “il lavoro” di altri gruppi criminali, tra cui quello di Fabrizio Piscitelli, alias, ilultrà ...

italiaserait : Roma, maxi-operazione dei carabinieri: 28 arresti per droga. A capo dei ‘cartelli’ Senese e Diabolik - PiuPopolari : RT @BiondoNik: Il trattamento di favore del governo #Conte a #PhilipMorris mentre in Italia si muore di #covid. 500 milioni di euro negati… - onlysimo : RT @BiondoNik: Il trattamento di favore del governo #Conte a #PhilipMorris mentre in Italia si muore di #covid. 500 milioni di euro negati… - PulcinoRossoner : RT @BiondoNik: Il trattamento di favore del governo #Conte a #PhilipMorris mentre in Italia si muore di #covid. 500 milioni di euro negati… - zazoomblog : Roma circolava in auto senza patente e dopo le 22: maxi multa da 5mila euro - #circolava #senza #patente #multa -