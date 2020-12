“La fine dell’attività imprenditoriale svolta in forma collettiva: la liquidazione della società” (Di martedì 1 dicembre 2020) Gentile Notaio come posso mettere in liquidazione la mia società? Dopo aver visto come nasce una società e come si trasferisce attraverso la cessione delle quote, vediamo ora l’atto finale, cioè la liquidazione della società. L’epilogo dell’attività imprenditoriale societaria può avvenire per diversi motivi: dalla libera scelta dei soci, fino al fallimento. Due circostanze che rientrano nell’elenco delle cause tipiche di scioglimento individuate dal Codice Civile agli articoli 2272, 2308, 2323 e 2484 e seguenti. Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge, si apre la c.d. fase di liquidazione. Infatti, una società non si estingue immediatamente dopo l’accertamento della causa di scioglimento, ma, la complessità dei rapporti economici che ad essa fanno capo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Gentile Notaio come posso mettere inla mia società? Dopo aver visto come nasce una società e come si trasferisce attraverso la cessione delle quote, vediamo ora l’atto finale, cioè lasocietà. L’epilogosocietaria può avvenire per diversi motivi: dalla libera scelta dei soci, fino al fallimento. Due circostanze che rientrano nell’elenco delle cause tipiche di scioglimento individuate dal Codice Civile agli articoli 2272, 2308, 2323 e 2484 e seguenti. Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge, si apre la c.d. fase di. Infatti, una società non si estingue immediatamente dopo l’accertamentocausa di scioglimento, ma, la complessità dei rapporti economici che ad essa fanno capo ...

trash_italiano : Confermata l’#Isola dei Famosi. Inizierà dopo la fine del #GFVIP. Conduce Ilary Blasi ?? - UffiziGalleries : 'Abolita per massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla Società...eliminat… - mariaederaM5S : Ancora offese sessiste contro @AzzolinaLucia .Oggi lo statista è Francesco Lisurici, consigliere comunale della… - Moixus1970 : RT @DarioBallini: BREVE STORIA ESILARANTE József Szájer, l'eurodeputato fedelissimo di Orban beccato a in un'orgia con 25 uomini, è quell… - mariamarilucen : Certo e non si fermeranno adesso, la bugia continuerà, togliendo ulteriori libertà, per molti anni. Non sono certa… -

Ultime Notizie dalla rete : “La fine S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività Fortune Italia