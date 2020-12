Inter svegliata alle 4 di mattina dai tifosi del Gladbach | fuochi d' artificio

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tutti in piedi, non il miglior avvicinamento possibile al match. L'è stata4 di stadaidel Borussia Monchen, che si sono ritrovati davanti all'hotel ...

forzagranata1 : ?? #CALCIO Inter svegliata nella notte dai tifosi tedeschi Stanotte i supporters del Borussia Mönchengladbach hanno… - interchannel_ic : - fcin1908it : Inter svegliata alle 4 di mattina: chiasso infernale e fuochi d'artificio degli ultras del Borussia -… - sportli26181512 : Inter svegliata alle 4 di mattino dai tifosi del Gladbach: 5' di fuochi d'artificio: Inter svegliata alle 4 di matt… - _Marc999 : RT @Gazzetta_it: #ChampionsLeague, #Inter svegliata dai tifosi del Gladbach: fuochi d'artificio alle 4 del mattino -

Ultime Notizie dalla rete : Inter svegliata

La Gazzetta dello Sport

Viglia di Champions agitata in casa Inter. La squadra di Conte è stata svegliata alle 4 di stamattina da un gruppo di tifosi del Borussia Moenchengladbach, che si sono ritrovati davanti all'hotel nera ...Imprevisto per tutta la truppa nerazzurra questa notte: il tutto è durato ininterrottamente per 5 minuti sotto l'hotel dell'Inter ...