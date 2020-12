Grande Fratello Vip, svelato il nuovo cast: c’è anche la sorella della Lamborghini e un ex gieffino (Di martedì 1 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip nel corso delle prossime puntate entreranno 10 concorrenti e dopo avervi annunciato in esclusiva l’ingresso di Samantha De Grenet e quello di Cecilia Capriotti, il settimanale Chi ha svelato altri nomi. Fra loro ci sarebbero il già chiacchierato Filippo Nardi, l’ex gieffino Mario Ermito (modello, è stato una settimana nel GF12 di Alessia Marcuzzi e recentemente lo abbiamo visto nel cast di Tale e Quale Show), Carlotta Dell’Isola di Temptation Island, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga ed ex volto di Temptation Island Vip) e Ginevra Lamborghini, sorella minore di Elettra, che da poco ha debuttato nel mondo della musica ed ha fatto molto parlare a causa della sua assenza al matrimonio. Grande ... Leggi su biccy (Di martedì 1 dicembre 2020) AlVip nel corso delle prossime puntate entreranno 10 concorrenti e dopo avervi annunciato in esclusiva l’ingresso di Samantha De Grenet e quello di Cecilia Capriotti, il settimanale Chi haaltri nomi. Fra loro ci sarebbero il già chiacchierato Filippo Nardi, l’exMario Ermito (modello, è stato una settimana nel GF12 di Alessia Marcuzzi e recentemente lo abbiamo visto neldi Tale e Quale Show), Carlotta Dell’Isola di Temptation Island, Andrea Zenga (figlio di Walter Zenga ed ex volto di Temptation Island Vip) e Ginevraminore di Elettra, che da poco ha debuttato nel mondomusica ed ha fatto molto parlare a causasua assenza al matrimonio....

