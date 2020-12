Formula 1 - Mazepin con la Haas nel 2021 (Di martedì 1 dicembre 2020) La Haas ha confermato stamattina che Nikika Mazepin sarà uno dei suoi nuovi piloti a partire dalla prossima stagione. Il ventunenne ha firmato un accordo pluriennale con il team americano e quasi certamente farà coppia con un altro debuttante, Mick Schumacher, la cui conferma dovrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Un buon pilota con la valigia. Mazepin è figlio di un industriale russo e porta con sé una bella dota di sponsor che ha chiaramente fatto gola alla Haas, soprattutto in un periodo economicamente così delicato come quello che stiamo vivendo. Gunther Steiner, team principal della Haas, ha detto: "Sono felice che Nikita correrà con noi il prossimo anno. In questa stagione in F.2 ha mostrato di essere cresciuto nel corso degli anni e in una stagione impegnativa con 23 GP avrà modo per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 dicembre 2020) Laha confermato stamattina che Nikikasarà uno dei suoi nuovi piloti a partire dalla prossima stagione. Il ventunenne ha firmato un accordo pluriennale con il team americano e quasi certamente farà coppia con un altro debuttante, Mick Schumacher, la cui conferma dovrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Un buon pilota con la valigia.è figlio di un industriale russo e porta con sé una bella dota di sponsor che ha chiaramente fatto gola alla, soprattutto in un periodo economicamente così delicato come quello che stiamo vivendo. Gunther Steiner, team principal della, ha detto: "Sono felice che Nikita correrà con noi il prossimo anno. In questa stagione in F.2 ha mostrato di essere cresciuto nel corso degli anni e in una stagione impegnativa con 23 GP avrà modo per ...

