Covid | l’appello dell’Onu per 35 miliardi di aiuti | “È l’ora più buia”

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Nel 2021 serviranno 35 miliardi di dollari per aiutare le popolazioni piu’ colpite dagli effetti della pandemia di Covid-19. Lo hanno calcolato gli esperti delle Nazioni Unite, che danno l’allarme sull’aumento del 40 per cento in tutto il mondo delle persone che avranno bisogno di qualche forma di assistenza di emergenza l’anno prossimo.