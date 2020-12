Coronavirus: bar e ristoranti aperti anche a Natale e vigilia fino alle 18 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Bar e ristoranti aperti a Natale e alla vigilia, ma sempre rispettando l’orario di chiusura alle 18. E’ quanto deciso nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, conclusasi da pochi minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Bar ee alla, ma sempre rispettando l’orario di chiusura18. E’ quanto deciso nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, conclusasi da pochi minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Silanus, il paese del Nuorese di 2100 abitanti, resta in lockdown. Troppi i contagi e il numero dei decessi dall’1 agosto a oggi per il centro del Marghine: 236 cittadini si sono infettati e 11 sono d ...

L’allarme è scattato qualche giorno fa, ed è stato subito raccolto dalle forze dell’ordine. Nei giorni della quarantena c’è chi ha escogitato il metodo ...

