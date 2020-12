Come mai la Roma fatica con le grandi? (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel posticipo domenicale i giallorossi hanno rimediato un sonoro 4 a 0 contro il Napoli, frutto di una prestazione decisamente sottotono dei giallorossi. La Roma ha subito un evidente calo fisico sin dai primi minuti del match e di fatto non è mai entrata in partita. La società capitolina ora è chiamata a interrogarsi su questo: non è infatti la prima volta che la Roma con le grandi fatichi. L’agenda settimanale è da rivedere? Sotto accusa l’agenda settimanale giallorossa, in particolare il viaggio di ritorno dalla Romania. La squadra è rientrata nella Capitale venerdì mattina alle 4.30. La squadra si è comunque allenata a Trigoria la mattina, con pochissime ore di sonno alle spalle. Il giorno dopo una rifinitura light e domenica il gruppo ha preso il treno per Napoli circa 10 ore prima del big match. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel posticipo domenicale i giallorossi hanno rimediato un sonoro 4 a 0 contro il Napoli, frutto di una prestazione decisamente sottotono dei giallorossi. Laha subito un evidente calo fisico sin dai primi minuti del match e di fatto non è mai entrata in partita. La società capitolina ora è chiamata a interrogarsi su questo: non è infatti la prima volta che lacon lefatichi. L’agenda settimanale è da rivedere? Sotto accusa l’agenda settimanale giallorossa, in particolare il viaggio di ritorno dallania. La squadra è rientrata nella Capitale venerdì mattina alle 4.30. La squadra si è comunque allenata a Trigoria la mattina, con pochissime ore di sonno alle spalle. Il giorno dopo una rifinitura light e domenica il gruppo ha preso il treno per Napoli circa 10 ore prima del big match. La ...

disinformatico : Se vi siete mai chiesti come hanno potuto certi governi e politici sostenere l'idea di lasciare che il virus 'facci… - CarloCalenda : È andata via di casa a 18 anni. Ha lavorato per mantenersi facendo la cameriera, non ha mai chiesto o avuto una rac… - ricpuglisi : Come mai il presidente @GiuseppeConteIT ha deciso di non farsi intervistare dal @nytimes intorno a quanto successo… - Renzame67 : @blueleo0007 Ho visto che è in veranda con Giulia e Selvaggia, ma sto sulla regia con Elisabetta e Malgioglio Che f… - lilli172 : RT @lilli172: Tu sei come un tramonto infinito, dove il giorno non ha mai fine e la notte non ha mai inizio... #Manal ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come mai HTTP/1.1 Server Too Busy