Cast e personaggi di iZombie 5, l'ultima stagione su Netflix dal 1° dicembre svelerà tutto sul legame tra Liv e Major

Il Cast e i personaggi di iZombie 5 sbarcano su Netflix. Dal 1° dicembre la quinta e ultima stagione della serie comedy horror è disponibile sulla piattaforma di streaming, aggiungendosi alle restanti già presenti. La serie è stata creata da Rob Thomas e Diane Ruggiero-Wright per la rete CW. Si tratta di un libero adattamento del fumetto omonimo di Chris Roberson e Michael Allred, e pubblicato dalla DC Comics sotto la Vertigo. La storia segue le vicende di una dottoressa diventata uno zombie di nome Olivia "Liv" Moore che lavora come un medico legale alla polizia di Seattle e allo stesso tempo aiuta a risolvere i casi di omicidi. In questo capitolo finale ci sono tante novità e colpi di scena. Avevamo lasciato la protagonista Liv di fronte alla scoperta del piano di Vivian Stoll ...

