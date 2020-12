Apple: 10 milioni di multa per pubblicità fuorviante (Di martedì 1 dicembre 2020) L’AGCM multa Apple. La materia del contendere riguarda la resistenza all’acqua dell’iPhone. L’autorità nazionale garante della concorrenza ha riscontrato che le promesse pubblicitarie non reggevano in condizioni reali. La pubblicità in questione prometteva che gli iPhone resistessero all’acqua fino a una profondità di 4 m (13 piedi) per 30 minuti. Il reclamo riguarda una gamma Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) L’AGCM. La materia del contendere riguarda la resistenza all’acqua dell’iPhone. L’autorità nazionale garante della concorrenza ha riscontrato che le promesse pubblicitarie non reggevano in condizioni reali. Lain questione prometteva che gli iPhone resistessero all’acqua fino a una profondità di 4 m (13 piedi) per 30 minuti. Il reclamo riguarda una gamma

